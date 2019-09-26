فيديو: عبارات ومواقف شهيرة في مسيرة جاك شيراك

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب

رصدت عدسات الكاميرا الرئيس السابق جاك شيراك في مناسبات عدة خلال مسيرته السياسية الطويلة منذ توليه مناصب وزارية في الستينيات وحتى خروجه من قصر الإليزيه عام 2007.

تعد هذه المقابلة التلفزيونية أولى إطلالات جاك شيراك على شاشات التلفزيون في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1967، كوزير دولة لشؤون التوظيف يتحدث فيها عن البطالة.

تظل هذه الجملة الشهيرة خالدة في ذاكرة الفرنسيين "هذه الدعوة التي أطلقها ليست سوى صدى لنداء الأمة التي لا ترغب بالموت"، التي قالها أثناء خطاب المؤتمر التأسيسي لحزب "التجمع من أجل الجمهورية" في 5 ديسمبر/كانون الأول 1976 في باريس.

بقي جاك شيراك بالقرب من المزارعين ومربي المواشي، في الوقت الذي كان يتولى فيه منصب وزير الزراعة بين عامي 1972 و1974. وواظب على حضوره الدائم في "معرض باريس للزراعة".

عرف المسار السياسي لجاك شيراك بالمنافسة مع فرانسوا ميتران. وخلال هذه المناظرة التلفزيونية يظهرالرجلان السياسيان قبل انطلاق الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 1988.

في 19 يونيو/حزيران 1991 أثار جاك شيراك جدلا أثناء حديث له في عشاء "تجمع من أجل الجمهورية" في مدينة أورليان. حيث استعمل مصطلح "الضجيج والرائحة" للحديث عن المهاجرين والأجانب.

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دخل جاك شيراك خلال جولته في أحياء القدس عام 1996 في مواجهة مع الجنود الإسرائيليين، أثناء محاولته للوصول إلى أحياء القدس القديمة. وعبر عن غضبه أمام عدسات الكاميرا ما أثار تعاطف الفلسطينيين معه ليحظى بعدها باستقبال شعبي في رام الله.

كان جاك شيراك حاضرا في المباراة النهائية لكأس العالم عام 1998 في "ستاد دو فرانس"، التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره البرازيلي محققا بذلك أول لقب لبطولة كأس العالم في تاريخ فرنسا.

كما عرف شيراك بمغازلته للنساء، إذ ظهر في هذا المقطع وهو يتقرب من النائبة عن الحزب الاشتراكي الراحلة صوفي ديسوس.

ودع الرئيس السابق شيراك الشعب الفرنسي في 11 مارس/آذار 2007، وألقى بهذه المناسبة كلمة عبر فيها عن إخلاصه للشعب الفرنسي وخدمة البلاد.