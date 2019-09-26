بالصور.. البدء في تطوير شاطئ الجبيل بمدينة الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: تشهد شواطئ مدينة طور سيناء أعمال تطوير ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حول خدمة مواطني المدينة وزائريها. وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه جرى البدء في تطوير ورفع كفاءة شاطئ الجبيل التابع لقرية الجبيل تمهيدًا لاستقبال المواطنين وقاصدي المدينة. وأوضح أن محافظ جنوب سيناء يولي اهتمامًا بمواطني قرية الجبيل، وحريص على على تقديم كافة الخدمات على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه جرى توسعة مدخل قرية الجبيل وإنارة الطريق.

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