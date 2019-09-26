مجلس الوزراء يبحث ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية في اجتماعه الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويناقش مجلس الوزراء -خلال اجتماعه- عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة وفي إطار الزيارات التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين مؤخرًا للعديد من المحافظات.

كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوافر السلع ومراقبة الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام .