محافظ الشرقية: وزارة السياحة سجلت مهرجان الخيول العربية على أجندتها - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية "الفروسية" بمدينة بلبيس، وذلك في دورته الـ24، اليوم الخميس، بتنظيم ورعاية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وأوضح المحافظ، أن المهرجان يمثل توظيفًا واستثمارًا لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان في إطار احتفالاتها بالعيد القومي.

وأشار المحافظ، إلى أن وزارة السياحة سجلت المهرجان في أجندتها السياحية كمنتج سياحي غير تقليدي ومهرجان رياضي يضع المحافظة على الخريطة السياحية.

ويُقام المهرجان على مدار يومي الخميس والجمعة، وتتضمن فعاليات اليوم الأول مسابقة جمال الخيل المسجلة، واليوم الثاني مخصص لمسابقة أدب الخيل، فيما ستكون جوائز المهرجان لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان جامح يمثل شعار محافظة الشرقية.