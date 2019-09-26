وكالات - أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء قواته عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس قبل قرابة ستة أشهر، وفقا لبيان صحافي أصدره مكتبه الإعلامي قبيل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة اليوم الخميس الخميس 26 سبتمبر 2019 حول ليبيا.
وقال حفتر في البيان الذي صدر ليل البارحة "في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس ولا بد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة حول ليبيا / حفتر يؤكد لأول مرة منذ 6 اشهر أنه منفتح على الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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