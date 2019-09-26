قبل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة حول ليبيا / حفتر يؤكد لأول مرة منذ 6 اشهر أنه منفتح على الحوار

وكالات - أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء قواته عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس قبل قرابة ستة أشهر، وفقا لبيان صحافي أصدره مكتبه الإعلامي قبيل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة اليوم الخميس الخميس 26 سبتمبر 2019 حول ليبيا.

وقال حفتر في البيان الذي صدر ليل البارحة "في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس ولا بد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي".