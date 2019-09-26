صور/ فرنسا : حريق كبير في مصنع كيميائي في مدينة روان الفرنسية

وكالات - تشهد مدينة روان بشمال غرب فرنسا صباح الخميس 26 سبتمبر 2019 حريقا كبيرا في مصنع كيميائي، وصف بالخطير بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران إنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع مصنع لوبريزول الذي ينتج مواد تشحيم ويعتبر خطيرا، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات.

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وأضاف أن المدارس ستبقى مغلقة بينما تغطي "سحابة كبيرة من الدخان المنطقة" التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.