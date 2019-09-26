ترامب يمنع دخول أعضاء بارزين بحكومة مادورو إلى أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إعلانًا يمنع كبار أعضاء حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعائلاتهم من دخول الولايات المتحدة.

الحظر يشمل جميع المسؤولين الحكوميين برتبة نائب الوزير أو أعلى، وجميع الأعضاء العسكريين برتبة عقيد أو أعلى.

كما يشمل الحظر أعضاء الهيئة التشريعية الموالية للحكومة التي تسمى الجمعية التأسيسية، وجميع أفراد أسرهم المباشرين.

كان الرئيس ترامب قال، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس إلا دمية في يد الكوبيين.

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وأشار إلى أن الكوبيين ينهبون ثروات فنزويلا النفطية من أجل الحفاظ على الأنظمة الشيوعية.

كانت الخزانة الأمريكية فرضت، في 11 جويلية الماضي، عقوبات ضد مديرية الاستخبارات العسكرية الفنزويلية على خلفية مقتل قبطان بحري في السجن.

وحينها، قالت الوزارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "إنها فرضت عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل".

وفي 28 جوان الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على نجل الرئيس مادورو ضمن برنامج العقوبات التي تفرضها واشنطن على فنزويلا.

منذ بداية الصراع على السلطة المستمر منذ أشهر عدة بين مادورو وقائد المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، فرضت الولايات المتحدة سلسلة كبيرة من العقوبات بحق مادورو والمقربين منه بالإضافة إلى جهات حكومية.

وتعيش فنزويلا بالإضافة إلى الأزمة السياسية أزمة اقتصادية، هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.