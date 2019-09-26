أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس، الرصاص باتجاه فتى فلسطيني، داخل المسجد الأقصى المبارك ، وأغلقت أبواب الأقصى والقدس القديمة بالكامل. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه أحد الفتية داخل ساحات المسجد الأقصى عند باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى ) ، ولم يتمكن المتواجدون في المكان من الوصول إلى الفتى للاطمئنان على وضعه الصحي أو مساعدته، حيث أحاطه جنود الاحتلال وقاموا باعتقاله على الفور.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أبعدت المصلين المتواجدين بالقرب من الفتى، وعلى الفور أغلقت أبواب المسجد الأقصى بالكامل، ومنعت الدخول أو الخروج منه.

كما أغلقت قوات الاحتلال أبواب القدس القديمة، وانتشرت الشرطة والقوات الخاصة وفرق الخيالة في الشوارع المحاذية للبلدة القديمة. الأقصى عند باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى ) ، ولم يتمكن المتواجدون في المكان من الوصول إلى الفتى للاطمئنان على وضعه الصحي أو مساعدته، حيث أحاطه جنود الاحتلال وقاموا باعتقاله على الفور.وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أبعدت المصلين المتواجدين بالقرب من الفتى، وعلى الفور أغلقت أبواب المسجد الأقصى بالكامل، ومنعت الدخول أو الخروج منه.كما أغلقت قوات الاحتلال أبواب القدس القديمة، وانتشرت الشرطة والقوات الخاصة وفرق الخيالة في الشوارع المحاذية للبلدة القديمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فتى فلسطينى داخل الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.