ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 19 قتيلًا

أعلنت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم إلى 19 قتيلًا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الوكالة آجوس ويبوو -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن أكثر من ألفي شخص

توجهوا إلى الملاجئ في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال شرق مدينة آمبون بإقليم مالوكو بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر على عمق 18 كيلومترا، وذلك وفق مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.من جانبه، قال رئيس مركز الزلازل والتسونامي في إندونيسيا رحمت تريونو إنه ليس من المحتمل أن يتسبب الزلزال في وقوع موجات مد بحري عاتية (تسونامي)، إلا أن المواطنين بتلك المناطق بدأوا في التوجه إلى مناطق أكثر ارتفاعًا.وتسبب الزلزال في الإضرار بأحد الجسور الرئيسية بالمدينة، إلى جانب جامعة "باتيمورا"، وأحد المستشفيات، وعدد من المنازل، والمباني الحكومية.