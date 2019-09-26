الجامعة العربية: إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر فرصة هامة

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة ،الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، على أن إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد (2020- 2030) دوليا على هامش الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة العالم للتنمية المستدامة، شكل فرصة هامة لإبراز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة 2030 في هذا المحفل الدولي الهام.

وقالت "أبوغزالة"، في تصريحات لها من مقر الأمم المتحدة بنيويورك

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وزعتها الجامعة العربية اليوم الخميس، إن إطلاق الإطار الاستراتيجي شكّل أيضا انطلاقة لمزيد من التعاون بين الجامعة العربية والشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للمضي قدماً في مسيرة التنمية العربية، وضمان الحياة الكريمة للإنسان العربي.

وأشارت أبوغزالة إلى أنه تم يوم الاثنين الماضي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد(

2020 – 2030) دولياً، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وغادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والاتحاد

الأوروبي.

وأوضحت أن القطاع الاجتماعي قدم عرضاً حول هذا الإطار الهام الذي وضع خطوات وإجراءات محددة لتقليل نسبة الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية بنسبة 50% بحلول عام 2030.