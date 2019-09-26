تصدّع جزئي مقبرة باب الرحمة الإسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى

انهار جزء من الجدار الجنوبي لمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأسوار الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.
وقال شهود عيان - في تصريحات اليوم الخميس : "إن الجدار الجنوبي انهار جراء ما يعتقد أنها حفريات إسرائيلية تجري في محيط المسجد الأقصى، إضافة إلى قيامالاحتلال بأعمال بنية تحتية في المنطقة؛ لإنشاء تلفريك تهويدي يربط جبل الزيتون (الطور) بالبلدة القديمة من القدس".
وكثفت سلطات الاحتلال منذ عام 2017 استهداف المقبرة، في إطار ما تسميه مشروع تطوير (البلدة القديمة بالقدس) الهادف لإقامة تلفريك على أنقاض المقبرة.
وعلى صعيد آخر، أبعدت سلطات الاحتلال 4 مقدسيين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة بين 16 يومًا و6 أشهر.
وتأتي قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك عشية الأعياد اليهودية (رأس السنة العبرية - الغفران - عيد العرش - ختم التوارة) والتي تبدأ الأسبوع القادم حتى نهاية أكتوبر المقبل.
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