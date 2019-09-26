وزير خارجية أمريكا: سنفرض عقوبات جديدة على الصين

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في الصين، تتهمهم بنقل النفط من إيران في انتهاك للقيود التي تفرضها على طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عزمها فرض عقوبات على خمسة مواطنين صينيين وستة كيانات، منها وحدتان

تابعتان لشركة كوسكو للشحن،حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.

وقال بومبيو في مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء: "نقول للصين ولجميع الدول: اعلموا أننا سنحاسب على كل انتهاك".

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من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية الصينية الخطوة الأميركية، وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة: "نعارض دائما ما يطلق عليه الاختصاص القضائي الممتد والعقوبات الأحادية.. ونعارض كذلك التنمر الذي تمارسه الولايات المتحدة".

وأضاف شوانغ إن تعاون الصين مع إيران مشروع وقانوني ويتعين احترامه وحمايته. وقال: "نحث الولايات المتحدة على تصحيح خطأها".

وحذر المتحدث من أن الصين ستتخذ "التدابير الضرورية" للدفاع عن حقوق شركاتها.