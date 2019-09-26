رئيس النيجر يطالب بتمكين بعثة الأمم المتحدة في مالي للقضاء على الإرهابيين

طالب رئيس النيجر محمد يوسفو بأن يكون لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تفويض هجومي ضد الإرهابيين وأن يرتبط الاتحاد الإفريقي بالبحث عن حل سياسي في ليبيا.

وقال رئيس النيجر والرئيس الحالي لمجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا - في تصريح أورده راديو (أفريقيا 1) اليوم الخميس - إنه لا يجب أن يكون تفويض البعثة تقليديا لحفظ السلام فقط ولكن يجب أن تكون مهمتها أقوى من ذلك حتى تتمكن من محاربة الإرهاب.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي موافق على هذا الطلب ولا يبقى سوى إقناع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وردا على سؤال حول مطالبة زعماء منطقة الساحل بتفويض أكثر قوة لبعثة مينوسما والتي تضم 13 ألف جندي، أجاب الرئيس "يوسفو" بأن الوضع الأمني في مالي

يشهد تدهورا والخطر أخذ في الانتشار.. مضيفا أن "مينوسما" متواجدة منذ سنوات في مالي وهي مفوضة لحفظ السلام ولكنها تتعرض لهجمات منتظمة ويقتل عناصرها لذا يجب أن يعطى لها تفويض أقوى لتوسيع نطاقها خارج مالي.وحول معارضة الولايات المتحدة منح تمويل من الأمم المتحدة للقوة المشتركة لمجموعة الخمس الكبرى (جي 5)، أكد الرئيس "يوسفو" أن هذه القوة المشتركة على وشك أن تكون جاهزة للعمل ، كما ستبدأ العمليات قريبا جدا ولكن يجب تعزيزها ووضعها بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يمهد الطريق لتمويل أممي) حيث إن هذه المعركة ستبدأ ليس فقط من أجل الأمة الأفريقية بل أيضا من أجل الأمن العالمي.وأفاد الرئيس بأنه لا يطالب المجتمع الدولي بنفس مستوى الالتزام كما في أفغانستان وسوريا حيث تعهد الشركاء بمنحهم 400 مليون يورو ولكن للأسف، لم يتمكنوا من حشد هذا المبلغ.وفيما يتعلق بمطالبة قادة الساحل بتعيين مبعوث خاص مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في ليبيا، صرح الرئيس "يوسفو" بأن انعدام الأمن وغياب الدولة في ليبيا وحقيقة أن الأسلحة تأتي من ليبيا، كل هذا يعد مصدرا للقلق بالنسبة له فالأزمة مستمرة هناك منذ عام 2011.. مشددا على ضرورة بذل كافة الجهود للخروج من هذه الأزمة سريعا.وتابع قائلا "إن أفريقيا لديها خبرة تم تأكيدها للتو في أزمة السودان، ولا يمكن حل المشكلة الليبية من خلال تهميش الاتحاد الأفريقي".. مشددا على أهمية تعيين مبعوث خاص مشترك من الاتحاد الأفريقي جنبا إلى جنب مع مبعوث خاص للأمم المتحدة.وأكد أن جميع العمليات كانت تتضمن انتخابات لكن لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الأمنية الحالية في ليبيا يجب أولا استعادة الدولة ومن ثم إجراء انتخابات.