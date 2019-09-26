زلزال قوي يضرب مدينة إسطنبول التركية

قال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل، إن زلزالا قوته 5.7 درجة هز إسطنبول أكبر مدن تركيا، اليوم الخميس.

ويبعد مركز الزلزال نحو 70 كيلومتراً غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري.

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ونقل شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة أثناء الزلزال، في حين هرع العديد من العاملين في البنايات المرتفعة إلى مغادرتها خوفاً على حياتهم.

ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة إسطنبول، وتركزت في بحر مرمرة، بالقرب من سواحل منطقة سيلفري في القسم الأوروبي للمدينة بعمق 9.8 كيلومترات.