كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل عن جاك شيراك: "كان رجلًا عظيمًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ووصفته بأنه "رجل دولة كبير وأوروبي".

ونقل ستيفن سيبرت، المتحدث باسم ميركل، عن المستشارة قولها يوم الخميس إنها "حزينة للغاية" لوفاة شيراك البالغ من العمر 86 عامًا. وقالت "كان شريكًا رائعًا وصديقًا لنا نحن الألمان وأنا شخصيًا".

كان شيراك في الحكم عندما تولت ميركل السلطة عام 2005. وقالت ميركل: "أنا انعي رجل دولة عظيم واعزي أسرته والشعب الفرنسي".

وقال عمدة باريس آن هيدالغو إن المدينة تحزن لوفاة الرئيس جاك شيراك، الذي كان عمدة العاصمة الفرنسية لمدة 18 عامًا.

أشاد هيدالغو بـ "شخصية إنسانية ضخمة ميزت تاريخ البلاد". كان شيراك عمدة باريس من 1977 إلى 1995، عندما تم انتخابه رئيسًا.

وتابع هيدالغو "بالنسبة لنا، الباريسيون، سيكون شيراك عمدة المدينة إلى الأبد، كان محبًا لهذه المدينة وسكانها بشغف".

وغرد خليفة شيراك في الرئاسة الفرنسية، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، عبر تويتر ان "ذاكرته ستبقى في تاريخ فرنسا كما هي في قلب جميع المواطنين".