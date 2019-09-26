كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يشيد بذكاء جاك شيراك وبراعته السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بسبب "عقله ومعرفته العظيمة" وقدرته على اتخاذ "قرارات متوازنة".

وقال الكرملين في بيان، إن بوتين أرسل برقية يعرب فيها عن تعازيه بعد وفاة شيراك اليوم الخميس.

وأضافت البرقية إن اسم شيراك "مرتبط بعصر كامل من فرنسا الحديثة" وأن شيراك يتمتع "بسلطة دولية رفيعة كرجل دولة حكيم له نظرة طويلة الأجل يدافع عن مصالح بلاده".

كما أشاد بوتين، الذي التقى شيراك بانتظام في مؤتمرات القمة الدولية، بمساهمة شيراك في العلاقات الروسية الفرنسية.

سيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا تقديريًا للرئيس السابق جاك شيراك في خطاب وطني على شاشة التلفزيون. يتحدث ماكرون الساعة 8 مساءً. بالتوقيت المحلي لإشادة سلفه الراحل.

ألغى ماكرون زيارة اليوم الخميس إلى مدينة روديز الجنوبية، حيث كان يخطط للمشاركة في اجتماع عام حول إصلاحه المزمع لنظام التقاعد.

يجلب المشيعون الزهور إلى مقر إقامة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك لتبادل الحزن والذكريات عن رجل سيطر لفترة طويلة على المشهد السياسي في فرنسا.

وضعت الشرطة حواجز حول الشقة التي تعيش فيها عائلة شيراك مع وصول المشيعين يوم الخميس.

كانت فترة رئاسته قد شابتها فضائح فساد وتوترات سياسية لكن تذكروه الفرنسيين بحنان، لشخصيته وشجاعته للوقوف في وجه الولايات المتحدة.

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وقال الباريسي جويل خوسيه إن شيراك "قاد فرنسا إلى أعلى مستوى عالمي ". وقالت احد المارة كريستينا هاي إنه حتى الشباب في مكتبها "تأثروا بشدة" بالأخبار. "أعتقد أنه فعل الكثير لفرنسا بشكل عام، إنه لأمر محزن".

وقد أعرب الناس عن تعازيهم للزعيم المحافظ من مختلف الأطياف السياسية. واوضح الرئيس السابق فرانسوا هولاند: "الفرنسيون، بصرف النظر عن قناعاتهم، لا يخسرون اليوم رجل دولة فقط، بل أيضًا صديق".

التزم مجلس النواب الفرنسي الصمت دقيقة واحدة للرئيس الراحل جاك شيراك. خدم شيراك كعضو في البرلمان ورئيس بلدية باريس ورئيس الأمة لمدة 12 عامًا.

يتذكر رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات جاك شيراك كرجل ذو معرفة استثنائية بأعمال الاتحاد الأوروبي التي جمعها بطريقة أو بأخرى بروح الدعابة الممتازة.

تداخل وقت إقامة فيرهوفشتات لفترة طويلة مع شيراك وكانوا يجتمعون في كثير من الأحيان في مؤتمرات القمة الأوروبية. توفي الرئيس الفرنسي السابق يوم الخميس عن عمر يناهز 86 عامًا.

وقال فيرهوفشتات: "عندما ناقشنا القضايا الصعبة، كانت روح الدعابة تجلب دائمًا الشعور بالراحة" "لكن ارتباطه بالمشروع الأوروبي بشكل خاص هو الذي حوله إلى رجل دولة حقيقي سنفتقده".

يقول رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر إن الاتحاد الأوروبي فقد أحد أقوى المدافعين عن الوحدة الأوروبية بوفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

وأشار يونكر، إلى أن شيراك سيترك بصمة لا تمحى على الاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه يخسر "صديقًا شخصيًا عزيزًا".

في بيان يوم الخميس، قال جونكر أن إرث شيراك "لفرنسا والاتحاد الأوروبي سيبقى معنا إلى الأبد."