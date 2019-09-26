هل يجاور لويس سواريز زياش والمزراوي في أجاكس أمستردام الهولندي؟

يبدو أن الأوروغواياني لويس سواريز، نجم فريق برشلونة الإسباني، يخوض آخر موسم له مع الفريق الكتالوني، على الرغم من استمرار عقده مع النادي لمواسم إضافية، وذلك بسبب تراجع مستواه، وغضب الجماهير مما يقدمه.

تقارير صحفية إسبانية، أكدت أن هذا الموسم، قد يكون هو الأخير للنجم الأروغواياني، على أرضية ملعب “كامب نو” وذلك بسبب عجزه عن تقديم الأداء المنتظر، ما دفع النادي إلى التفكير بشكل جدي في التعاقد مع مهجم جديد.

المصادر نفسها، أكدت أن نادي أجاكس أمستردام يعتبر هو الفريق المفضل لدى اللاعب الأوروغواني، ووجهته الأولى، إذ يرغب الفريق الهولندي في استعادة لاعبه السابق، والاستفادة من لاعب بخبرته، وتعويض الرحيل المرتقل للمخضم الآخر كريسين هانتلار.

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مع العلم أن فريق آخر، مهتم هو أيضا بخدماته، هو فريق إف سي تورونتو، الممارس في دوري الـMLS الأمريكي.

وتعرض سواريس، للمرة الأولى، لصفرات الاستهجان من طرف جماهير الـ”كامب نو” في مباراة الفريق الأخيرة، ما يدل على أنها لم تعد راضية بشكل تام على ما أصبح يقدمه في الآونة الأخيرة.

جدير ذكره، أن “البلاوغرانا” يطارد لعبين إثنين من أجل التعاقد معهما، وهما البديلان المنتظران لسواريز، الأمر يتعلق بكل من إرلينغ هالانغ، مهاجم سالسبورغ النمساوي، وتيبو ورنير، مهاجم فريق لايبزيغ الألماني.