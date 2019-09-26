المغرب يوافق على تعيين سفير جديد للجزائر في الرباط

وافق المغرب، على السفير الجديد للجمهورية الجزائرية بالرباط، بعدما أعفى الرئيس المؤقت للجارة الشرقية السفير السابق لبلاده في العاصمة الرباط.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الخميس، إن الحكومة المغربية أعطت موافقتها على تعيين عبد الحميد عبداوي، كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المغربية، حسب ما أورده اليوم الخميس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

السفير الجديد للجارة الشرقية في الرباط، كان سفيرا للجزائر في الكويت، حيث شغل منصبه على مدى سنوات قبل أن يتم تعيينه في المغرب.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بنصالح قد أصدر قرارا قبل شهر، يقضي بإعفاء سفير بلاده بالمملكة المغربية من مهامه، حيث شمل القرار السفراء الجزائريين بعدد من الدول ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للنظام الجزائري، ويتعلق الأمر بكل من فرنسا والمغرب وتونس، والإمارات، بالإضافة إلى إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا ومصر.