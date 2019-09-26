تصفيات يورو 2020: "ويفا" يسحب عقوبة سلوفاكيا أمام ويلز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" اليوم، الخميس، أنه رفع العقوبة المفروضة على منتخب سلوفاكيا بإقامة مباراته المقبلة أمام ويلز ضمن تصفيات كاس أمم أوروبا 2020، خلف أبواب موصدة.
وكانت اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي فرضت في 19 أيلول/ سبتمبر عقوبة إقامة مباراة خلف أبواب موصدة على المنتخبين المجري والسلوفاكي على خلفية السلوك العنصري من قبل مشجعي المنتخبين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "غروباما أرينا" في العاصمة المجرية بودابست في 9 أيلول/ سبتمبر وانتهت بفوز سلوفاكيا 2-1.
ورفع "ويفا" العقوبة عن سلوفاكيا التي تقدمت بطلب استئناف القرار الأولي، على ان يسمح بدخول الجماهير إلى الملعب خلال اللقاء الذي يجمع المنتخب الوطني بنظيره الويلزي في 10 تشرين الأول/ أكتوبر ضمن إطار المرحلة السابعة من التصفيات القارية.
كما خفض الغرامة المالية، التي فرضت على الاتحاد السلوفاكي المحلي من 20 ألف يورو إلى 15 ألفا، بعدما تمت إعادة تصنيف تصرف الجماهير السلوفاكية خلال طلب الاستئناف ضمن خانة "رسائل سياسية استفزازية".
في المقابل أبقى الاتحاد الأوروبي على عقوبة المجر التي ستخوض مباراتها الدولية المقبلة على أرضها أمام أذربيجان في 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل خلف أبواب موصدة.
وتحتل سلوفاكيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات بفارق الأهداف عن المجر وخلف منتخب كرواتيا المتصدر (10). فيما حصدت ويلز 6 نقاط في المركز الرابع من أربع مباريات، مقابل نقطة لأذربيجان متذيلة الترتيب.
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