مبلغ خيالي يطلبه توتنهام للتخلي عن كين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحافية في بريطانيا أن نادي توتنهام الإنجليزي حدد سعر نجمه وقائده، هاري كين، تحسبًا لطلبه الرحيل، في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها السبيرز.

وسيطلب توتنهام مقابل التخلي عن خدمات لاعبه 250 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويواجه توتنهام أزمة كبيرة مع انطلاق هذا الموسم، تمثلت في الفوز بمباراتين فقط من أصل 8 خاضهم الفريق اللندني في مختلف المسابقات.

وودع السبيرز مؤخرًا كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الهزيمة على يد فريق كولشستر أحد أندية الدرجة الثالثة.

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ويعيش كين، البالغ من العمر26 عامًا، حالة إحباط شديدة من بداية توتنهام المتعثرة هذا الموسم، رغم الوصول لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وقد أدرك رئيس توتنهام، دانييل ليفي، أن الأندية الكبرى في أوروبا على أتم الاستعداد لجلب كين، وبالتالي لن يبيعه سوى بمقابل مادي هو الأكبر في العالم.

وفي حال انتقل كين إلى أي فريق بالمبلغ المحدد، فإنه سيتجاوز صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان (198 مليون جنيه إسترليني).