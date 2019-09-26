القدس المحتلة: إصابة فتى فلسطيني بادعاء طعن شرطية إسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى فلسطيني، عصر اليوم، الخميس، بنيران قوات الاحتلال في البلدة القديمة في القدس. وحسب تقارير إسرائيلية فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى بادعاء طعنه شرطية إسرائيلية، أصيبت بجروح طفيفة، عند باب السلسلة قرب باحة البراق. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى في ساحات المسجد الأقصى، ولم تعرف طبيعة إصابته. وأغلق الاحتلال جميع بوابات المسجد الأقصى.

وقال مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، لوكالة الأناضول، إن " تكرار عمليات إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمر مرفوض وينبغي على السلطات الإسرائيلية أن توقف فورًا هذا النهج الذي تحول إلى سياسة".