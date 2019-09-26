اتحاد الكرة يخول وزير الشباب والرياضة للتفاوض مع درجال

وكسب درجال اولى القضايا التي رفعها ضد اتحاد الكرة، حيث حكمت محكمة جنايات الرصافة، بالحبس لمدة عام ونصف على عضوين من الاتحاد بتهمة تزوير اوراق ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة.

وتواجد وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم في فندق بغداد من اجل حضور الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة، حيث قرر الاتحاد تخويل الوزير للتفاوض مع الكابتن عدنان درجال حول خارطة الطريق المستقبلية للكرة العراقية بهدف تفتكيك الازمة الحالية.



وسيلتقي وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بالنجم الدولي السابق عدنان درجال مساء اليوم لإنهاء هذا الملف و ضمان حقوق الطرفين.

وسيعقد درجال مؤتمراً صحفياً في نادي الصيد لتوضيح الكثير من الامور بخصوص الدعوى التي رفعها ضد الاتحاد.

