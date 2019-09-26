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اتحاد الكرة يخول وزير الشباب والرياضة للتفاوض مع درجال

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2019-09-26 | 15:38

اتحاد الكرة يخول وزير الشباب والرياضة للتفاوض مع درجال

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خول الاتحاد العراقي لكرلة القدم، وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بالتفاوض نيابة عنه مع النجم الدولي السابق عدنان درجال للتوصل الى حلول بشأن القضايا التي رفعها درجال ضد الاتحاد.
وكسب درجال اولى القضايا التي رفعها ضد اتحاد الكرة، حيث حكمت محكمة جنايات الرصافة، بالحبس لمدة عام ونصف على عضوين من الاتحاد بتهمة تزوير اوراق ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة.

وتواجد وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم في فندق بغداد من اجل حضور الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة، حيث قرر الاتحاد تخويل الوزير للتفاوض مع الكابتن عدنان درجال حول خارطة الطريق المستقبلية للكرة العراقية بهدف تفتكيك الازمة الحالية.


وسيلتقي وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بالنجم الدولي السابق عدنان درجال مساء اليوم لإنهاء هذا الملف و ضمان حقوق الطرفين.

وسيعقد درجال مؤتمراً صحفياً في نادي الصيد لتوضيح الكثير من الامور بخصوص الدعوى التي رفعها ضد الاتحاد.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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