اندلاع حريق بفندق في السليمانية

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاح حريق بأحد الفنادق في السليمانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، في احد فنادق محافظة السليمانية"، وفيما لم يشير المصدر الى معلومات اخرى بشأن الحريق. يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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