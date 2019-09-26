اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء على حملة الشهادات العليا. وقالت المفتشية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي شكل لجنة تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادت العليا في منطقة العلاوي ببغداد من قبل فوج فض الشغب التابع لمديرية شرطة بغداد".



واضافت "على أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة أقصادها 72 ساعة"، مشدداً على أن "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمعتدين"، داعياً الجميع الى "حفظ النظام واحترام القانون وكرامة الإنسان العراقي وخصوصاً العلماء وحملة الشهادات العليا".



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