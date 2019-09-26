انهى مجلس النواب، الخميس، قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب انهى قراءة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد".
وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب ينهي قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.