مجلس النواب ينهي قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين

انهى مجلس النواب، الخميس، قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب انهى قراءة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد".

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.