الان تتابع أردوغان ينحاز لإيران رغم الإدانات الدولية.. الرئيس التركي: إلقاء الذنب كله على طهران لن يكون صوابا #عاجل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توخي الحذر فيما يتعلق بلوم إيران في الهجوم الذي وقع يوم 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي نفط سعوديتين، مضيفا أن إلقاء الذنب كله على عاتق طهران لن يكون صوابا.
وألقت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية باللوم على طهران. ونأت طهران بنفسها عن الهجمات، لكنها قالت إنها مستعدة لحرب “شاملة”.
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثتها أمس الأربعاء “لا أعتقد أن الصواب هو لوم إيران”، وأضاف أن الهجمات انطلقت من عدة مناطق باليمن.
وتابع قائلا، حسبما جاء في ترجمة لحديثه بثتها فوكس نيوز، “إذا ألقينا بالذنب كاملا على إيران، فإن هذا لن يكون الطريق الصحيح.
لأن الأدلة المتاحة لا تشير بالضرورة إلى هذه الحقيقة”.
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير للصحفيين أمس الأربعاء إن بلاده تتشاور مع “أصدقائها وحلفائها بشأن الخطوات المقبلة التي ستتخذها”.
وبرر أردوغان، في لقاء “فوكس نيوز”، أن شراء تركيا لصواريخ “إس-400” الدفاعية، مبينًا: هناك حاجة لامتلاك تلك المنظومة الدفاعية.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا اضطرت لشراء منظومة صواريخ “إس-400” من روسيا لأنها بحاجة لنظام دفاعي، وذلك بعد أن رفض الجانب الأمريكي بيعها منظومة “باتريوت”.
وقال إن تركيا ليس زبونًا فيما يتعلق بمقاتلات “F35″، وإنما شريك في إنتاجها من بين 9 دول، ودفعت إلى اليوم مليار و400 مليون دولار في إطار البرنامج.
ولفت الرئيس التركي إلى تصريح لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه إن “الخطوة التي اتخذت بحق شريكنا الاستراتيجي الذي دفع مليار و400 مليون دولار، خاطئة”.
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