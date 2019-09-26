الان تتابع عاجل.. السودان.. المجلس السيادي يوجّه بإغلاق الحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى لـ”منع التهريب” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. السودان.. المجلس السيادي يوجّه بإغلاق الحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى لـ"منع التهريب" | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. السودان.. المجلس السيادي يوجّه بإغلاق الحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى لـ”منع التهريب”

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