انهيار أجزاء من جدار مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

انهار جزء من الجدار الجنوبى لمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأسوار الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك. وقال شهود عيان - فى تصريحات اليوم الخميس "إن الجدار الجنوبى انهار جراء ما يعتقد أنها حفريات إسرائيلية تجرى فى محيط المسجد الأقصى، إضافة إلى قيام الاحتلال بأعمال بنية تحتية فى المنطقة، لإنشاء تلفريك تهويدى يربط جبل الزيتون (الطور) بالبلدة القديمة من القدس".

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وكثفت سلطات الاحتلال منذ عام 2017 استهداف المقبرة، فى إطار ما تسميه مشروع تطوير (البلدة القديمة بالقدس) الهادف لإقامة تلفريك على أنقاض المقبرة.

وعلى صعيد آخر، أبعدت سلطات الاحتلال 4 مقدسيين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة بين 16 يومًا و6 أشهر.

وتأتى قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك عشية الأعياد اليهودية (رأس السنة العبرية - الغفران - عيد العرش - ختم التوارة) والتى تبدأ الأسبوع القادم حتى نهاية أكتوبر المقبل.