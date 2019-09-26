صحيفة: وصول الإمارات إلى الفضاء خطوة أولى في مشوار طويل تخطط له

الخميس 26 سبتمبر 2019

صحيفة الاتحاد

كتب أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، .. " مهمتي للفضاء مجرد بداية لخطط الإمارات لغزو الفضاء ".. هكذا يفكر بطل العرب الجديد هزاع المنصوري، الذي يحلق الآن في الفضاء كأول إماراتي يصل إلى المحطة الدولية، فالإمارات قيادة وشعباً لا تلتفت أبداً للوراء..إنما تتطلع دائماً إلى المستقبل.. تذهب إليه وتستحضره، وتستشرفه.

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وقالت صحيفة" الاتحاد"الصادرة الخميس - تابعها "الخليج 365" إن وصول الإمارات إلى الفضاء مجرد بداية، وخطوة أولى في مشوار طويل تخطط له الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة لتعزيز البحث العلمي، وبناء شراكات استراتيجية لصياغة مستقبل مشرق للأجيال الجديدة من أبناء الوطن.. مستقبل لا يعرف المستحيل.

وتابعت مثلما كان صعود المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية مجرد حلم، تحول بدعم القيادة إلى حقيقة، تستكمل الإمارات مسيرتها الفضائية بنجاح، استعداداً لإرسال " مسبار الأمل" إلى المريخ عام 2020، كأول مسبار عربي وإسلامي يصل إلى الكوكب الأحمر بحلول 2021، بالتزامن مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات، التي أصبحت واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب.

وخلصت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إلى أن تأسيس قطاع فضائي وطني بمعايير عالمية، يرتقي بمكانة الدولة، ويعزز جهودها في تأسيس اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار