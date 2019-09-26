ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 20 قتيلًا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 20 قتيلا

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قضى عشرون شخصًا على الأقل، جرّاء زلزال بلغت قوته 6,5 درجة، ضرب الخميس أرخبيل الملوك في شرق إندونيسيا، وفق ما أفادت وكالة إدارة الكوارث.



وقال المتحدث باسم الوكالة اغوس ويبووو في بيان، إن ”العدد الإجمالي للقتلى جراء الزلزال هو 20″، مضيفًا ”أصيب 100 شخص على الأقل، وتم إجلاء ألفين“ آخرين.

Advertisements

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا، بسبب موقعها على ”حزام النار“ في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شرق إندونيسيا عشرات الضحايا إثر زلزال ضرب باكستان (فيديو) وفي العام الماضي، أدى زلزال بلغت قوته 7.5 درجة، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2004، وقع زلزال مدمر بقوة 9.1 درجة قبالة سواحل سومطرة وتسبب بموجة تسونامي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي.