بعد وفاة أم ورضيعها بعقار مسمم.. ألمانيا تغلق 3 صيدليات

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أمرت السلطات المعنية في مدينة كولونيا بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، الخميس بإغلاق ثلاث صيدليات بأثر فوري، عقب حدوث حالتي وفاة بسبب دواء سام، بعد إعلان وفاة أم ووليدها جراء عقار مسمم.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة في الولاية، إن الوزارة لجأت إلى هذه الخطوة كإجراء وقائي حتى نهاية التحقيقات.

ولم يستبعد مجلس بلدية مدينة كولونيا تعرض المزيد من الزبائن للخطر من قبل الصيدليات التي تم إغلاقها، مما جعل وقف نشاطها ضروريا حتى إشعار آخر.

وأشار المجلس إلى أن الصيدليات الثلاث التي تم إغلاقها هي الصيدلية صاحبة الدواء المسمم وفرعان تابعان له.

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وأظهر تشريح الجثتين أن وفاة الأم والوليد الذي ولد بعملية قيصرية، نجم عن فشل في أكثر من عضو من أعضاء الجسم، حسبما أعلن الإدعاء العام في وقت سابق.

ووفقًا للشرطة، توفيت المرأة الأسبوع الماضي، بعد أن تناولت خليطًا من الجلوكوز حصلت عليه من الصيدلية المشار إليها.

وقالت الشرطة، إن هذا المستحضر جزء من اختبار روتيني للسكر في فترة الحمل، وتوفي الرضيع عقب الولادة رغم محاولة الأطباء إنقاذه بجراحة قيصرية.

ولم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان الإهمال بسبب تلوث الجلوكوز، أما أن شخصًا ما تعمد تسميم المرأة الحامل.

وأجمعت العديد من وسائل الإعلام في ألمانيا على أن المادة السامة هي مخدر.

ورفض الادعاء العام ومجلس بلدية كولونيا التعليق، واكتفت حكومة مدينة كولونيا بالقول اليوم، إن الإدعاء العام لم يستطع حتى هذه اللحظة تحديد الشخص الذي يتحمل مسؤولية التسمم، أوما إذا كان هناك تلاعب متعمد أدى للوفاة.