حريق ضخم فى مصنع كيماويات بفرنسا

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

نشب حريق ضخم في مصنع "لوبريزول" للكيماويات في مدينة "روان" شمال غربي فرنسا.



وأفادت محافظة السين البحرية، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات في الوقت الحالي، مضيفة أنه تم اتخاذ التدابير والعينات بعد اندلاع الحريق.

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وأوضحت المحافظة أن نحو 130 فردًا من رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحريق الذي انبعث منه أعمدة كبيرة من الدخان، كما تم إغلاق جسر "فلوبير" والشوارع والطرق في هذا المحيط أمام حركة المرور.

من جانبها، ناشدت مقاطعة "نورماندي" سكان 12 بلدة، بما في ذلك منطقة "روان"، بالبقاء في منازلهم.

كما دعا وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، المواطنين في هذه المناطق إلى عدم الذعر إزاء هذا الحريق ولكن يجب الحذر للغاية، موضحا أنه لا يوجد دليل على وجود خطر مرتبط بالأبخرة بسبب الحريق المستمر في المصنع.

يذكر أن شركة "لوبريزول" هي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتقديم مضافات الزيوت والبترول، بالإضافة إلى المضافات القائمة على البوليمر والمضافات الكيميائية.