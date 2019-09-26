شكرا لقرائتكم إيران تطلق النار على الحليف الأوروبي.. و"النووي" ينزف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا تزال ارتدادات الهجمات التي طالت منشآت أرامكو في 14 سبتمبر، تتساقط في الملعب الإيراني، قاطعة آخر الخيوط المتبقية بين إيران والحليف الأوروبي.

فبعد التصريحات الأوروبية الأخيرة، لا سيما تلك التي صدرت من قبل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، والتي حملت إيران مسؤولية استهداف منشآت نفطية في السعودية، يبدو أن "الطلاق" وقع بين إيران وحليفها الأخير.

وفي هذا السياق، قال حشمت الله فلاحت بيشه، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن البيان الصادر عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أطلق "رصاصة رحمة" على الاتفاق النووي.

كما اعتبر تحميل إيران مسؤولية تلك الهجمات وضع المنطقة في حالة حرب.

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ورأى النائب الإيراني المعروف بصلته بالأجهزة الأمنية الإيرانية والحرس الثوري، في مقال له بصحيفة "همشهري" الأربعاء، أن بيان الدول الأوروبية الثلاث "سيعقّد الوضع في المنطقة ويجعل إدارة الأزمة أصعب مما هي عليه الآن".

تقارب أوروبي أميركي

إلى ذلك، اعتبر المطالبة الأوروبية بإجراء مفاوضات بشأن القضايا النووية والصاروخية والإقليمية بأنه "مسايرة للسياسة الأميركية ضد إيران".

وقال فلاحت بيشه إن "الأوروبيين جعلوا قضية أرامكو ذريعة للتقارب مع المواقف الأميركية حول إعادة فتح باب المفاوضات حول سياسات إيران الإقليمية".

خامنئي: لا تعولوا على أوروبا

من جهته، قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس إنه من غير المرجح أن تساعد الدول الأوروبية إيران في مواجهة العقوبات الأميركية ويجب على طهران "أن تتخلى تماما عن أي أمل" في هذا الصدد.

وأضاف خامنئي وفقا لموقعه الإلكتروني الرسمي "رغم وعودهم، التزم الأوروبيون عمليا بعقوبات أميركا ولم يتخذوا أي إجراء ومن غير المرجح أن يفعلوا شيئا لإيران في المستقبل، لذا على المرء أن يتخلى تماما عن أي أمل" في الأوروبيين.