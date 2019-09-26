مقتل 20 شخصا في الزلزال القوي الذي ضرب شرق إندونيسيا

أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الحوادث في إندونيسيا، اغوس ويبوو، "مقتل 20 شخصًا وإصابة 100 على الأقل بجروح وإخلاء أكثر من ألفي شخص، نتيجة الزلزال القوي الّذي بلغت شدّته 6,5 درجات وضرب أرخبيل مولوكو النائي شرق إندونيسيا"، وتسبّب في انزلاقات أرضيّة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول، إشارته إلى أنّ "عددًا من المرضى فرّوا من مستشفى محلي أثناء الزلزال، ما دفع المسؤولين إلى إقامة ملاجئ مؤقتة خارج مبنى المستشفى".
وكانت قد أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأنّ "مركز الزلزال كان على بعد 37 كيلومترًا شمال شرق جزيرة أمبون، ووقع على عمق 29 كيلومترًا".
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