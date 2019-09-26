رويترز: الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على 7 فنزويليين مقربين من مادورو

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن "الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 7 شخصيات فنزويلية مقربة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما سيؤدي إلى تجميد أصولهم الأوروبية ومنع سفرهم إلى دول الاتحاد".
وكان مادورو أجرى زيارة رسمية أمس إلى روسيا التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد دعم موسكو للمؤسسات الشرعية في فنزويلا وللحوار بين الحكومة والمعارضة.
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