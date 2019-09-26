رويترز: الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على 7 فنزويليين مقربين من مادورو

أفادت وكالة "​رويترز​" نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن "​الاتحاد الأوروبي​ سيفرض ​عقوبات​ على 7 شخصيات فنزويلية مقربة من الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ ما سيؤدي إلى تجميد أصولهم الأوروبية ومنع سفرهم إلى دول الاتحاد".

وكان مادورو أجرى زيارة رسمية أمس إلى ​روسيا​ التقى خلالها الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، الذي أكد دعم ​موسكو​ للمؤسسات الشرعية في ​فنزويلا​ وللحوار بين ​الحكومة​ والمعارضة.