مسؤول صيني ندد بحظر امیرکا شركات صينية بذريعة التجارة مع إيران

رد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي ​الصين​ي جانج شوانغ على ​العقوبات الأميركية​ على بعض الشخصيات و الشركات الصينية بشأن علاقاتها التجارية مع ​إيران​، مشيراً إلى أن "فرض الحظر على الصين بحجة التبادل التجاري مع إيران يشكل انتهاكا للمبادئ الدولية"، مؤكداً أن "الصين تحترم القانون الدولي والمبادئ الدولية في علاقاتها الطبيعية مع الدول الأخرى، لكن العقوبات الأميركية على بكين تحت هذه الذريعة، يكشف عدم التزام ​واشنطن​ بأي معايير وقواعد دولية".

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