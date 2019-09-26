روحاني: ضغوط اميركا عززت الوحدة والتلاحم في ايران

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان "الحظر الاميركي اللاانساني ضد ايران لن يحقق اهدافه"، لافتا الى ان "ضغوط اميركا عززت الوحدة والتلاحم في البلاد"، مشيراً إلى انه "خلاف لما كانت تتوقع واشنطن فان الضغوط التي تمارسها ضد ايران ساهمت في ان تعتبر كافة الاحزاب والمجموعات في ايران، الولايات المتحدة بانها هي سبب المشاكل الراهنة في شتي المجالات".
واشار الى ان "الاتفاق النووي کان افضل اتفاق يمكن التوصل الیه"، لافتاً إلى أن "التقارير العديدة التي اصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشير الى ان التزام ايران بتعهداتها وانها لا تسعى الى انتهاك القوانين بشان النووي".
ولفت إلى ان "ايران مستعدة لمتابعة مشروع قانون المصادقة الفورية على البروتكل الاضافي في مجلس الشوري الاسلامي كقانون دائم في مقابل المصادقة على الاتفاق النووي ورفع الحظر عن ايران تماما من قبل الكونغرس الاميركي".
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