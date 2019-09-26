يديعوت أحرونوت: إضراب واسع يشل جميع السفارات الإسرائيلية

نظم موظفو وزارتي الخارجية والدفاع ال​إسرائيل​يتين في سفارات ​الدولة​ الاسرائيلية إضرابا مفاجئا احتجاجا على ​سياسة​ ​وزارة المالية​ تجاه موظفي ​البعثات الدبلوماسية​.

وأفادت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" بأن "الإضراب الذي نظمته نقابتا موظفي وزارتي الخارجية والدفاع طال جميع سفارات إسرائيل، مع تعليق الخدمات القنصلية خارج البلاد وداخلها، علاوة على إغلاق المعابر الحدودية مع ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ ومقر ​قيادة الجيش​ الإسرائيلي في منطقة كرياه وسط ​تل أبيب​"، موضحةً أنه "يعود سبب الإضراب المفاجئ إلى عدم التزام وزارة المالية بتعهداتها بعدم إلغاء البدلات المالية المخصصة للموظفين الحكوميين العاملين في الخارج وانتهاكها للاتفاق المبرم مع الدبلوماسيين بشأن تكاليف الضيافة".

ولفتت إلى انه "وافق الموظفون على تعليق إضرابهم بشكل مؤقت بعد التوصل إلى حل قصيرة المدى للخلاف، غير أن المشكلة لا تزال بعيدة عن التسوية، إذ من المقرر أن تجتمع نقابة موظفي ​وزارة الخارجية​ في وقت لاحق من اليوم بهدف بحث خطوات جديدة في سبيل تفعيل الإضراب وهو ليس الأول من نوعه خلال الأشهر الأخيرة".