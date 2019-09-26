وزير الخارجية الألمانية نعى جاك شيراك: خسرنا رجل دولة وأوروبيا عظيما

نعى وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​، الرئيس الفرنسي الأسبق ​جاك شيراك​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى "أنّنا خسرنا رجل دولة وأوروبيًّا عظيمًا"، مثنيًا خصوصًا على "رفضه الحرب على ​العراق​، ومعالجته المستمرّة للجرائم ​النازية​ من قبل المتعاونين الفرنسيين وحكومة فيشي".

وكان قد توفي شيراك اليوم الخميس عن 86 عامًا. وكان قد تولّى رئاسة الجمهورية الفرنسية بين 1995 و2007 وأمضى 12 عامًا في قصر الإليزيه، ما جعله الرئيس الفرنسي الّذي قضى أطول فترة في السلطة بعد الحرب، بعد سلفه الإشتراكي فرنسوا ميتران.