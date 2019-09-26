روسيا اليوم: رئيس العراق اقترح استضافة مؤتمر لخفض التوتر بين واشنطن وطهران

كشف مصدر سياسي عراقي لقناة "​روسيا اليوم​" عن "تحركات أجراها الرئيس العراقي ​برهم صالح​ على هامش اجتماعات ​الجمعية العمومية​ للأمم المتحدة في ​نيويورك​ لخفض التوتر بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​"، مشيراً إلى ان "صالح طرح فكرة ال​مؤتمر​ على رؤساء دول عربية وأوروبية وعلى الولايات المتحدة أيضا، بالإضافة إلى ​السعودية​"، مبينا أن "المقترح ينص على عقد مؤتمر في ​بغداد​ لخفض التوتر في المنطقة".

ولفت إلى ان "الرئيس العراقي ينتظر الردود من الدول المعنية حول المقترح، علما أن دولا في الاتحاد الأوربي وافقت على ذلك".