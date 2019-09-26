روسيا اليوم: رئيس العراق اقترح استضافة مؤتمر لخفض التوتر بين واشنطن وطهران

كشف مصدر سياسي عراقي لقناة "روسيا اليوم" عن "تحركات أجراها الرئيس العراقي برهم صالح على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيراً إلى ان "صالح طرح فكرة المؤتمر على رؤساء دول عربية وأوروبية وعلى الولايات المتحدة أيضا، بالإضافة إلى السعودية"، مبينا أن "المقترح ينص على عقد مؤتمر في بغداد لخفض التوتر في المنطقة".
ولفت إلى ان "الرئيس العراقي ينتظر الردود من الدول المعنية حول المقترح، علما أن دولا في الاتحاد الأوربي وافقت على ذلك".
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