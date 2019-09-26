عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ المكلفة درس اقتراح قانون مكافحة هدر الغذاء جلسة برئاسة النائب ​بيار بو عاصي​ الذي لفت إلى "إننا استكملنا الجزء الثاني من النقاشات في اللجنة الفرعية لدرس اقتراح القانون"، مشيراً إلى "إننا نتقدم في اللجنة بالنقاش في هذا الموضوع الذي يهم المواطنين خاصة في ظل الظروف المالية والمحتجين للاسف وعلينا ان نؤمن لهم الغذاء اللازم وهنا لا نتحدث عن فكرة بقايا الطعام بل نتحدث عن فائض الغذاء والهدر وفي ​لبنان​ لدينا هدر عال في الغذاء وهذا أمر غير مقبول على المستوى الاجتماعي وتأمين الغذاء للناس المحتجين أمر ضروري و هذا على عاتق الطبقة السياسية و​الجمعيات الاهلية​ في لبنان والغذاء يشكل مشكلة بيئية كبيرة علينا العمل على التوعية والتدريب بشأنها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: نعاني في لبنان من هدر عال في الغذاء وهذا أمر غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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