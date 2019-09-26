البزري التقى المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا وأكد أهمية مواجهة هذه الآفة

التقى رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، وفدًا مشتركًا من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا وجمعية "أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا"، حيث وضع الوفد البزري في أجواء مهرجان السباحة السنوي للسنة السادسة على التوالي، المَنوي إطلاقه بعنوان "نسبح بلا إدمان إلى شاطئ الأمان".
بدوره، شكر البزري الوفد على زيارته، متمنيًا له التوفيق والمزيد من العطاء. وأكّد "أهمية مكافحة ظاهرة الإدمان الّتي تتفشّى بين الشباب في مختلف المناطق اللبنانية"، مشدّدًا على أنّ "المجلس الأهلي يُعتبر ظاهرة رائدة تعكس أهميّة دور المجتمع الأهلي ومنظماته في مكافحة هذه الآفة".
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