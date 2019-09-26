استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف جوزيف طراف في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في الأوضاع العامة اللبنانية وفي المنطقة.
كما استقبل رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني الذي اطلعه على النشاطات والمشاريع التنموية التي تنفذها بلدية بيروت لخدمة أهل بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر دريان إلتقى سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان وجمال عيتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.