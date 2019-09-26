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دريان إلتقى سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان وجمال عيتاني

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في لبنان رالف جوزيف طراف في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في الأوضاع العامة اللبنانية وفي المنطقة.

كما استقبل رئيس بلدية بيروت ​جمال عيتاني​ الذي اطلعه على النشاطات والمشاريع التنموية التي تنفذها بلدية بيروت لخدمة أهل بيروت.

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