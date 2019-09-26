استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، السفير الفلسطيني ​أشرف دبور​ وعرض معه اوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في ​لبنان​ وتحسين ظروفهم المعيشية ﻻسيما الحق في العمل والحقوق اﻻنسانية. وأشار الى ان "الزيارة كانت مناسبة لوضع دولة الرئيس بري بأخر المستجدات المتصلة ب​القضية الفلسطينية​ على ضوء استمرار ​اسرائيل​ باجراءاتها العدوانية والتعسفية بحق ابناء ​الشعب الفلسطيني​ وبحق المقدسات اﻻسلامية و​المسيحية​ في ​فلسطين المحتلة​". كما عرض بري الاوضاع العامة خلال استقباله الأمين العام لحركة "النضال اللبناني العربي" ​فيصل الداوود​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض مع دبور اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.