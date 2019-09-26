الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية الثلثاء وآخر أطلق رشقات نارية باتجاه لبنان أمس

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 24 أيلول 2019 ما بين الساعة 10:20 والساعة 18:28، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ على ستّ مراحل، لمسافة أقصاها 405 أمتار".

وأوضحت في بيان، أنّ "بتاريخ 25 أيلول 2019 الساعة 22:15، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 85 مترًا، حيث أقدم عناصره على إطلاق رشقات ناريّة باتجاه الأراضي اللبنانية، وغادر الساعة 22:45 باتجاه الأراضي المحتلّة". وبيّنت أنّه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".