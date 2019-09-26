أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 24 أيلول 2019 ما بين الساعة 10:20 والساعة 18:28، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ستّ مراحل، لمسافة أقصاها 405 أمتار".
وأوضحت في بيان، أنّ "بتاريخ 25 أيلول 2019 الساعة 22:15، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 85 مترًا، حيث أقدم عناصره على إطلاق رشقات ناريّة باتجاه الأراضي اللبنانية، وغادر الساعة 22:45 باتجاه الأراضي المحتلّة". وبيّنت أنّه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية الثلثاء وآخر أطلق رشقات نارية باتجاه لبنان أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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