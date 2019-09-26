أبو الحسن: الواقع المالي للمستشفيات دقيق جداً ويكاد يؤدي الى تعثر خطير

شدد امين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "‏الواقع المالي للمستشفيات دقيق جداً ويكاد يؤدي الى تعثر خطير نتيجة عدم تسديد المستحقات الموجودة في ذمة ​الدولة​ وإنعكاس ذلك على المرضى أولاً وعلى العاملين والمورّدين مما يؤثر سلباً على ​الأمن​ الصحي في البلاد ، إختصروا الوفود الفضفاضة وإعلموا أن صحة الناس خط أحمر".

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