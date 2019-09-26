فنيانوس التقى وفدا من شركة CHINA RAILWAY

التقى وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه، وفداً صيني من شركة China Railway International Group ، وجرى خلال اللقاء عرض للامكانيات التي تقوم بها الشركة من اعمال وانشاء مطارات وجسور وانفاق وبنى تحتية للمرافىء وسكك الحديد و​النقل العام​.

وابدى الوفد استعداده للقيام بإستثمارات على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او عبر ( B O T )، واشار الوفد "الى ان شركة China Railway تعمل في مجالات عدة ولديها قدرات تمويلية، وتعتبر من اكبر الشركات الصينية ونفذت مشاريع عديدة في عدة دول.