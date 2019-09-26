فنيانوس التقى وفدا من شركة CHINA RAILWAY

التقى وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه، وفداً صيني من شركة China Railway International Group ، وجرى خلال اللقاء عرض للامكانيات التي تقوم بها الشركة من اعمال وانشاء مطارات وجسور وانفاق وبنى تحتية للمرافىء وسكك الحديد والنقل العام.
وابدى الوفد استعداده للقيام بإستثمارات على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او عبر ( B O T )، واشار الوفد "الى ان شركة China Railway تعمل في مجالات عدة ولديها قدرات تمويلية، وتعتبر من اكبر الشركات الصينية ونفذت مشاريع عديدة في عدة دول.
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