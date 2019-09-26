جريح نتيجة حادث سير في المتحف وآخر بتصادم بين مركبتين في تلة الذهب

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية في المتحف- جادة عبد الله اليافي، وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام ​زغرتا​- ​طرابلس​ في تلة الذهب".

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