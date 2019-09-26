أسامة سعد إلتقى أهالي موقوفي عبرا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفداً من أهالي ​موقوفي عبرا​ بحضور أعضاء من قيادة التنظيم.

وقد جرى خلال اللقاء التباحث بالأوضاع العامة في ​لبنان​ ولا سيما صيدا، بخاصة أوضاع موقوفي أحداث عبرا، وآخر مستجدات الملف.

كما استقبل سعد المخترع اللبناني الدكتور المهندس علي زراقط، الذي لمحة عن اختراعاته، وعن التحديات التي واجهته خلال مسيرته العلمية.

كما جرى التداول بواقع لبنان ومخترعيه الشباب، والخسارة التي يتعرض لها جراء هجرة الأدمغة منه بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية المتردية في لبنان.