بلدية طرابلس خصصت 250 مليون ليرة لتسجيل طلاب الثانويات والمهنيات في المدينة

اصدرت بلدية ​طرابلس​ تعميما ‎لأهالي المدينة، حول المساهمة في تسجيل طلاب الثانويات والمهنيات الرسمية، اعلنت فيه انه "في جلسة يوم الإثنين في 23 أيلول الجاري، أقر المجلس البلدي تخصيص مبلغ 250 مليون ليرة لبنانية للمساهمة مع أهالي طرابلس الأكثر فقرا، في رسوم تسجيل أبنائهم وبناتهم في الثانويات والمهنيات الرسمية في المدينة، وذلك شعورا من رئيس ​البلدية​ الدكتور ​رياض يمق​ وأعضاء المجلس البلدي بالوضع الإقتصادي الصعب الذي يرزح تحته أهالي المدينة، علما أن هذه ​السنة​ الثالثة على التوالي التي تساهم فيها البلدية برسوم التسجيل".

اضاف التعميم: "نعلمكم أيها الأهالي الكرام أنه من الضروري دفع كل رسوم التسجيل المستحقة والإحتفاظ بالنسخ الأصلية لإيصالات الدفع لتقدمونها للبلدية لاحقا عند تحديد مواعيد تسديد المبالغ المخصصة من قبل البلدية. ‎ونحيطكم علما أنه سيتم خلال أسبوعين كحد أقصى وضع المعايير وآلية منح المساهمات، لذا نتمنى عليكم عدم التوجه إلى البلدية حاليا إلى أن يصدر تعميم آخر من البلدية لنوضح لكم ​تفاصيل​ كيفية الإستفادة من هذه المساهمة".

ولفت الى أن "المساهمة ستكون مخصصة فقط لأهالي طرابلس، حسب قيود سجلاتهم، والمبلغ الذي ستساهم به البلدية بالنسبة للثانويات هو قيمة رسم التسجيل فقط أي 121 ألف ليرة لبنانية، أما المهنيات فسيدفع فقط 200 ألف ليرة لبنانية. وستكون هذه المساهمات لأهالي غير المسجلين في تعاونية الموظفين أو المستفيدين من أي منح تعليمية أخرى".